Врач рассказала, как есть блины на Масленицу и не навредить фигуре

Наибольший вред для фигуры в период Масленицы приносят не сами блины, а начинки для них. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

«Конечно, мы кладем в блины и сметану, и мед, и варенье, и икорку. Начинки – самая большая беда. Потому что что-то соленое, что-то жирное, что-то сладкое — и получается, что у нас гиперкалорийный продукт» — пояснила эксперт.

Чтобы не навредить фигуре, она советует разрезать блин на четыре части и на каждую из них положить разную начинку. По ее словам, перед употреблением блинов также можно немного перекусить, чтобы быть сытым и съесть меньше. Кроме того, Белоусова советует выпить воду или чай без сахара перед посадкой за стол.

Опрос сервиса «Доктис», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что более половины россиян (56%) в Масленичную неделю обязательно едят блины. Каждый пятый участник опроса (20%) сообщил, что ест блины не только на Масленицу, но и регулярно в течение года, а 14% едят блины на Масленицу нерегулярно — только если есть свободное время и настроение их готовить.

Ранее стало известно, как россияне готовят блины на Масленицу.