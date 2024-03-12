Россиянка украла у москвички шубу за 270 тысяч рублей и уехала в Тулу

В Москве женщина украла у посетительницы кафе шубу за 270 тысяч рублей и уехала в Тулу. Об этом сообщает »МВД Медиа».

По версии следствия, женщина наблюдала за приходящими в кафе на Новом Арбате посетителями. В какой-то момент она заметила, что одна из посетительниц оставила на вешалке свою норковую шубу. Тогда злоумышленница надела ее на себя и скрылась.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сообщается, 27-летняя подозреваемая после произошедшего с украденной шубой уехала в родной город Тулу.

При обыске в жилище подозреваемой полицейские обнаружили меховое изделие и изъяли его. Позже шубу вернут владелице. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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