Названы самые распространенные ошибки в деловом этикете

В ходе делового общения не рекомендуется делать акцент на половой принадлежности собеседников, в том числе, целовать руки партнерам и коллегам-женщинам. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

«Допустим, стоит на конференции компания мужчин. Среди них есть женщина. Подходит новый мужчина, с каждым здоровается, обменивается рукопожатиями. Но когда встречает женщину, просто кивает или целует ей руку. Этого, конечно, делать не нужно. Если уже начали обмениваться рукопожатиями, то и женщине тоже протяните руку и покажите, что вы ее уважаете как профессионал», — пояснила эксперт.

Кроме того, важно помнить, что первым инициировать рукопожатие по деловому этикету должен тот, кто старше по статусу, подчеркнула она. По ее словам, некоторые мужчины также неправильно выбирают носочные изделия под костюмы. В частности, надевают слишком короткие носки, в результате чего, когда они сидят, становится видна оголенная часть ноги. Лучше отдавать предпочтение более высоким носкам, заключила Свежакова.

До этого Ольга Свежакова говорила, что одними из самых частых ошибок в столовом этикете считаются использование зубочистки за столом и нарезание еды в тарелке на множество мелких кусков. По ее словам, в России принято отрезать от пищи маленький кусок, который поместится в рот, после чего наколоть его на вилку и съесть.

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