Россиянина госпитализировали после попытки приготовить самогон в квартире

Челябинец попал в больницу после того, как попытался приготовить самогон. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Причиной произошедшего стали пары спирта. Во время взрыва была повреждена металлическая дверь и стекла в помещении. Эвакуировать жильцов не стали.

Владелец квартиры получил ожоги, информация о степени повреждений или состоянии пострадавшего отсутствует. Известно, что его госпитализировали.

До этого в Нижегородской области россиянка попыталась приготовить самогон в собственной квартире. В результате женщина получила ожог 80% тела, так как во время приготовления на ней загорелась одежда.

Ранее в Подмосковье на балконе загорелись банки с самогоном из-за соприкосновения с лучами солнца.