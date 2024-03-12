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Россиянина госпитализировали после попытки приготовить самогон в квартире

В Челябинске у мужчины в квартире взорвался самогонный аппарат

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Shutterstock

Челябинец попал в больницу после того, как попытался приготовить самогон. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Причиной произошедшего стали пары спирта. Во время взрыва была повреждена металлическая дверь и стекла в помещении. Эвакуировать жильцов не стали.

Владелец квартиры получил ожоги, информация о степени повреждений или состоянии пострадавшего отсутствует. Известно, что его госпитализировали.

До этого в Нижегородской области россиянка попыталась приготовить самогон в собственной квартире. В результате женщина получила ожог 80% тела, так как во время приготовления на ней загорелась одежда.

Ранее в Подмосковье на балконе загорелись банки с самогоном из-за соприкосновения с лучами солнца.

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