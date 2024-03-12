Кинолог рассказал, как защитить собаку от опасных весенних инфекций

У собак, как и у людей, могут быть сезонные заболевания и инфекции. В частности, при выгуле они могут подхватить питомниковый кашель или по-другому – аденовирусную инфекцию, рассказал ректор первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц. Собак на выгуле обязательно следует вовремя прививать, подчеркнул он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Заболевшая аденовирусом собака при выгуле в местах, где появляются другие животные, может передать инфекцию им. Защитить питомца поможет прививка, отметил эксперт. Она не входит в состав «традиционной прививочной кампании» и иммуномодулятором, пояснил он. Прививать с ее помощью питомца нужно два раза в год – осенью и весной.

Не меньшую опасность для собак представляют клещи, которые могут быть переносчиками пироплазмоза.

«Если вдруг такой клещ на собаку сядет, то при первых признаках угнетенного состояния и повышенной температуры нужно обращаться к ветеринарному врачу, – подчеркнул Карапетьянц. – А чтобы этого не случалось, собак нужно соответствующим образом обрабатывать: препаратами, которые наносятся в виде спрея или специальных антиблошиных и антиклещевых ошейников, или специальными таблетками, которые даются собаке раз в месяц-два, и которые влияют на состав крови и отпугивают клещей».

Владельцев собак эксперт призвал при любых поводах беспокойства обращаться к ветврачу, подчеркнув, что самолечение может нанести питомцу непоправимый вред. К тревожным симптомам он отнес сухой нос, течение из носа, глаз, в том числе гнойного характера, температура выше 39,5.

«У животных несколько другая структура иммунной системы и всего остального. Поэтому лучше всего, конечно, обращаться в специализированные ветеринарные клиники», – заключил Карапетьянц.

Ранее кинолог рассказал, как защитить собак от клещей во время весенних прогулок.