Названы продукты, которые противопоказаны кормящим мамам

Продукты, из которых состоит рацион кормящей матери, частично попадают в грудное молоко и влияют на его качество и вкус. Поэтому при грудном вскармливании важно следить за рационом. Категорически запрещено употреблять при этом алкоголь, никотин, а также нужно отказаться от некоторых привычных продуктов, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Не рекомендуется кормящей грудью женщине пить крепкий чай или кофе, так как эти напитки возбудят нервную систему ребенка. Также нужно отказаться от всех сортов лука, чеснока, уксуса, хрена, горчицы, острых специй, редьки, редиса, ароматной зелени, так как все это сказывается на запахе и вкусе молока – ребенок может отказаться от него.

Плохо на молоко также влияют продукты с искусственными консервантами и красителями, нельзя есть полуфабрикаты, консервы, колбасные изделия и различные копчености. Также запрещено употребление сладостей промышленного изготовления с маргарином, консервантами и добавками, и в целом лучше ограничить быстрые углеводы.

Мед, орехи, цитрусовые, клубника, шоколад, морепродукты, малина, тропические фрукты могут вызвать у ребенка аллергию, а черный хлеб, бобовые, виноград и белокочанная капуста – газообразование в кишечнике. Курага, чернослив и свекла подействуют на малыша как слабительное, а грецкие орехи, перловая и рисовая каша могут спровоцировать запор.

Эксперты советуют также ограничить кормящим мамам жирные сорта мяса, сало, исключить копченую, соленую и вяленую рыбу фастфуд, консервы, блюда во фритюре, кетчуп, майонез.

В целом при грудном вскармливании женщинам необходимо увеличить калорийность в сутки на 500 – 700 килокалорий, придерживаясь сбалансированного рациона. Есть рекомендуется 5-6 раз в день: три основных приема пищи и 2-3 перекуса.

Акушер-гинеколог ранее рассказала, можно ли женщинам принимать лекарства при кормлении грудью.