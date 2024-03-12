Власти рассказали подробности пожара на нефтехранилище в Орле

Площадь возгорания резервуара нефтехранилища в Орле после падения беспилотника составила 100 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

В сообщении добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Мэр города Юрий Парахин сообщал, что после падения беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса из соседних домов эвакуировали 17 человек.

Согласно информации Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 беспилотников ВСУ над регионами России: два дрона — над территорией Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, один — в Брянской, один — в Тульской, два — в Орловской.

В Московской области беспилотник сбили в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, как сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Подробнее об атаке украинских дронов по регионами России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.