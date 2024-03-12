Рассказавшего о проблемах с Boeing экс-инженера нашли мертвым

Бывшего инженера Boeing по контролю за качеством Джона Барнетта нашли мертвым в своей машине, несколько дней назад он дал показания в рамках судебного процесса против компании. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным журналистов, 62-летний мужчина работал в компании 32 года и в 2017 году вышел в отставку. Барнетт рассказал о проблемах со сборкой самолетов. По его словам, во избежание задержек в производстве самолетов Boeing 787 Dreamliner сотрудники устанавливали на них бракованные детали.

Тело мужчины нашли в его автомобиле рядом с отелем в Южной Каролине. Предварительно установлено, что причиной смерти стала рана, которую Барнетт «нанес сам себе». Ведется расследование.

До этого сообщалось, что российская авиакомпания S7 изменит антиобледенительную обработку двигателей пассажирских самолетов Boeing 737 после авиаинцидентов: теперь ее будут выполнять только при отключенных двигателях.

Ранее был создан чемодан из элементов салона самолета.