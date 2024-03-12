Первый арестованный за шпионаж гражданин Южной Кореи был пойман во Владивостоке

Первый в истории России гражданин Южной Кореи, задержанный в рамках уголовного дела о шпионаже, этапирован из Владивостока в Москву. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

В Лефортовском суде Москвы в понедельник объявили о продлении содержания под стражей иностранного гражданина по фамилии Пэк, обвиняемого в шпионаже. Согласно статье 276 Уголовного кодекса РФ, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

«Задержан во Владивостоке в начале года», — сообщил источник РИА Новости, не уточняя других подробностей.

Источник также рассказал, что в ходе расследования уголовного дела против Пэка было установлено, что он представился писателем при общении со своим контактом и получил от него сведения, являющиеся государственной тайной в одном из мессенджеров. Ему предстояло передать эту информацию иностранным спецслужбам. Собеседник агентства не раскрыл характер полученных данных и цели действий Пэка в интересах каких спецслужб он работал, так как материалы дела содержат секретную информацию.

Ранее Рогов предположил, что Залужный станет британским шпионом.