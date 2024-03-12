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Местные паблики сообщают о взрыве и пожаре в Орле

Жители Орла сообщили о взрыве и пожаре в городе

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Взрыв произошел в городе Орле, после него начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Город Орел», ссылаясь на сообщение подписчиков.

«Громкий хлопок и пожар в городе», — говорится в публикации.

Telegram-канал «Осторожно Новости», ссылаясь на местных жителей пишет, что после взрыва появился дым в районе местной нефтебазы. Официальных комментариев со стороны властей к настоящему моменту не поступало.

По информации Telegram-канала Baza, сейчас на месте происшествия работают несколько пожарных расчетов, пострадавших в результате инцидента нет.

В ночь на 12 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ликвидации беспилотника в регионе. Российская система ПВО сбила в небе над Фатежским районом украинский дрон.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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