В Курской области объявлена ракетная опасность

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена ракетная опасность.

«Курская область: ракетная опасность!» — говорится в публикации.

Глава региона призвал тех, кто находится дома укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Людям на улице он рекомендовал зайти в ближайшее здание или найти подходящее укрытие.

11 марта над Белгородской областью сбили украинский беспилотник. В Минобороны рассказывали, что в ночь на 11 марта средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских дронов над двумя регионами. Помимо Орловской, беспилотники обнаружили и обезвредили над Брянской областью.

До этого стало известно, что поликлиника №6 в Курске, на которую упали обломки сбитого беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, приостановила прием пациентов.

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.