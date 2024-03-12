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В Курской области объявлена ракетная опасность

Губернатор Старовойт сообщил о ракетной опасности в Курской области

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена ракетная опасность.

«Курская область: ракетная опасность!» — говорится в публикации.

Глава региона призвал тех, кто находится дома укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Людям на улице он рекомендовал зайти в ближайшее здание или найти подходящее укрытие.

11 марта над Белгородской областью сбили украинский беспилотник. В Минобороны рассказывали, что в ночь на 11 марта средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских дронов над двумя регионами. Помимо Орловской, беспилотники обнаружили и обезвредили над Брянской областью.

До этого стало известно, что поликлиника №6 в Курске, на которую упали обломки сбитого беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, приостановила прием пациентов.

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.

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