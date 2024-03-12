Ликсутов рассказал о запуске нового поезда на Замоскворецкую линию метро

Мэр Москвы Сергей Собянин 11 марта дал старт обновлению подвижного состава на Замоскворецкой линии и запустил первый новейший поезд «Москва-2024». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Поездки пассажиров метро станут еще комфортнее», — подчеркнул Ликсутов.

Он уточнил, что перед запуском была подготовлена инфраструктура метро. По его словам, была проведена первая часть реконструкции депо «Сокол», обновляется энергообеспечение линии, а также построено новое депо «Братеево» с вагоноремонтным заводом.

«Новые составы будет обслуживать компания производителя по контракту жизненного цикла. Для этого в конце 2023 года открыли первый сервисный центр в депо «Сокол», — добавил Ликсутов.

Как рассказал в своем Telegram-канале Собянин, Замоскворецкая линия является одной из самых протяженных в столице. При этом она пользуется большой популярностью у пассажиров, добавил мэр.

«Мы рассчитываем полностью обновить здесь подвижной состав примерно за 3 года», — написал Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что работать на Замоскворецкой линии будут передовые поезда России: «Москва-2024» и «Москва-2026». Также он объяснил, что дизайн поездов «Москва-2024» был выбран жителями столицы во время проведения Московского урбанистического форума 2023.

При этом градоначальник отметил, что вместимость новых поездов по сравнению с серией «Москва-2020» увеличилась на 17 человек. По его словам, этого удалось достигнуть благодаря расширению на 10% расстояния в проходе между сиденьями. Кроме того, на 5% была увеличена ширина самих сидений, а также был использован новый материал для обивки сидений, что позволит им дольше оставаться чистыми. Помимо этого, для большего удобства USB-зарядки были перенесены на поручни.

Собянин подчеркнул, что, если сравнивать новые составы с «номерными», которые на данный момент курсируют на линии, различия еще более заметны. Так, например, была улучшена шумоизоляция, а также установлены кондиционеры с функцией обеззараживания воздуха. При этом в новых поездах есть 176 информационных экранов, а двери стали шире на 32%.