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Турецкая авиакомпания выгнала россиянина с рейса в Южную Америку

TourDom: Turkish Airlines выгнала россиянина с рейса в Южную Америку

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Россиянин пожаловался на русофобское поведение работников авиакомпании Turkish Airlines. Подробности инцидента он рассказал порталу TourDom.

Мужчина планировал встретиться с друзьями в Латинской Америке, транзитом через Турцию. Он рассказал, что перед посадкой в самолет в Стамбуле всех пассажиров с российскими паспортами выстроили в отдельную очередь и устроили проверку документов и личных вещей «с пристрастием».

В результате проверки его и еще около десяти россиян не пустили на рейс. Мужчина заявил, что пограничники хамили туристам.

«Процедура была унизительная, сотрудники вели себя грубо. Прямо заявляли: «С вашими российскими паспортами надо возвращаться в Москву и вообще никуда не ездить!» — рассказал он.

Мужчина планирует совместно с другими пассажирами подать иск в Страсбургский суд по правам человека.

Другой скандал произошел на Филиппинах. В аэропорту Манилы мужчина не смог предъявить билет на самолет и устроил дебош. В здание ворвался мужчина, которого преследовал водитель такси. Как рассказал последний, пассажир выскочил из его машины, как только она остановилась у терминала, и не заплатил за проезд.

Нарушителя остановили охранники аэропорта и попросили его предъявить проездные документы, однако продемонстрировать свой билет на самолет мужчина не смог. Он стал кидаться на окружающих, проявляя агрессию и провоцируя хаос в работе аэровокзала.

Ранее в Доминикане турист пытался провезти в самолете два чемодана с кокаином.

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