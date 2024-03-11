Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине осудили экс-главу Балаклеи за поддержку России

Украинский суд приговорил экс-главу Балаклеи к 14 годам за поддержку России

close
100%
Twitter.com

Бывший глава администрации города Балаклея в Харьковской области получил 14 лет лишения свободы за поддержку России. Об этом сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

«Суд назначил ему 14 лет тюрьмы. Правоохранители задержали злоумышленника в Купянске, где он скрывался от правосудия», — говорится в сообщении.

Имя главы администрации не указано. Срок мужчина получил за то, что возглавлял российскую администрацию в Балаклее. В СБУ сообщили, что у обвиняемого конфисковали имущество в виде недвижимости площадью 200 квадратных метров.

Незадолго до этого Ростовский областной суд приговорил к колонии строгого режима на сроки от 11 до 13 лет трех граждан Украины, которые собирали информацию о дислокации ВС РФ в Мелитополе Запорожской области.

1 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ в Луганской народной республике задержали жителя ЛНР, который вел шпионскую деятельность в пользу Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Ростове-на-Дону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами