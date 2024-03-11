На Украине осудили экс-главу Балаклеи за поддержку России

Бывший глава администрации города Балаклея в Харьковской области получил 14 лет лишения свободы за поддержку России. Об этом сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

«Суд назначил ему 14 лет тюрьмы. Правоохранители задержали злоумышленника в Купянске, где он скрывался от правосудия», — говорится в сообщении.

Имя главы администрации не указано. Срок мужчина получил за то, что возглавлял российскую администрацию в Балаклее. В СБУ сообщили, что у обвиняемого конфисковали имущество в виде недвижимости площадью 200 квадратных метров.

Незадолго до этого Ростовский областной суд приговорил к колонии строгого режима на сроки от 11 до 13 лет трех граждан Украины, которые собирали информацию о дислокации ВС РФ в Мелитополе Запорожской области.

1 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ в Луганской народной республике задержали жителя ЛНР, который вел шпионскую деятельность в пользу Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Ростове-на-Дону.