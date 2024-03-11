Жителя Ивановской области арестовали по подозрению в финансировании ВСУ

Жителя Ивановской области арестовали по подозрению в оказании финансовой помощи украинской националистической организации, члены которой состоят в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и противостоят силам ВС России. Суд заключил фигуранта под стражу, пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ региона.

«Следственным подразделением УФСБ России по Ивановской области по оперативным материалам военной контрразведки и УМВД России по Ивановской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин РФ 1993 года рождения», — говорится в сообщении.

По подозрению в финансировании националистической организации, противостоящей силам российской армии, на мужчину завели уголовное дело о госизмене. Суд арестовал подозреваемого на два месяца.

До этого жителя Коми заподозрили в попытке госизмены и стремлении воевать против России. По версии правоохранителей, житель Сыктывкара находился в контакте с куратором украинского военизированного объединения, которое в РФ признано террористическим и запрещено. Мужчина принес присягу верности организации, после чего снял объект социнфраструктуры города. Материалы кураторы планировали использовать для диверсий.

Ранее в ФСБ пресекли попытку россиянина перейти на сторону ВСУ.