Преступники притворились сантехниками, связали сына хозяев и ограбили дом

В пригороде Парижа неизвестные ограбили дом, в котором находились трое детей. Об этом сообщает actu17.

Все произошло 10 марта в Медоне, департамент О-де-Сен. Двое мужчин, выдававших себя за сантехников, постучали в дверь дома, когда хозяева ушли. 15-летний подросток, присматривавший за сестрой и братом, пяти и четырех лет, открыл незнакомцам дверь.

Преступники выхватили нож и связали старшего сына хозяев, маленьких детей они заперли в спальне. Злоумышленники обыскали дом и ушли с добычей. По словам источника, близкого к расследованию, стоимость похищенных драгоценностей составляет от €30 тыс. до €50 тыс.

В итоге подростку удалось освободиться от оков с помощью младшего брата, после чего он сообщил о произошедшем матери, которая обратилась в полицию. Ведется расследование.

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