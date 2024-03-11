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Охранник рехаба споил и изнасиловал пациентку

Baza: в Москве пациентка рехаба обвинила охранника в изнасиловании

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Телеграм-канал «Baza»

В Москве пациентка частной клиники заявила в полицию на охранника учреждения, обвинив мужчину в изнасиловании и спаивании. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

42-летняя жительница Москвы проходила лечение от алкоголизма в рехабе на Таежной улице, во время лечения она познакомилась с охранником, спустя неделю после выписки мужчина позвонил новой знакомой и предложил встретиться.

Москвичка ответила согласием, по ее словам, охранник, зная о ее проблемах с алкоголем, специально предложил ей выпить и двое суток насиловал в гостинице в деревне Борисовка.

Женщине удалось сбежать, когда ее мучитель вышел в магазин, пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Ранее россиянка спаслась от изнасилования, укусив мужчину за половой орган.

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