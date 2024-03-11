В РФ появилось новое почетное звание

Президент РФ Владимир Путин установил в стране новое почетное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы». Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что данное звание смогут получить высокопрофессиональные работники российской уголовно-исполнительной системы. Решение о присвоении почетного статуса будет зависеть от личных заслуг сотрудников при исполнении уголовных наказаний и мер пресечения, а также от работы над укреплением правопорядка в профильных структурах.

Более того, звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы» можно будет получить за успехи в подготовке квалифицированных работников в соответствующей сфере профессиональной деятельности. Еще одно основание для присвоения особого статуса — значимые результаты кандидата в осуществлении его трудовой деятельности.

Путин подписал указ 11 марта, накануне Дня работника уголовно-исполнительной системы. В РФ этот профессиональный праздник отмечается ежегодно.

Ранее президент РФ учредил почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления».