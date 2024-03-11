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Пассажир бросил монеты в двигатель самолета перед вылетом

CNN: в Китае пассажир задержал рейс, бросив в двигатель самолета монеты

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Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту города Санья пассажир бросил монеты в двигатель готовящегося к вылету самолета и задержал рейс на несколько часов. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел во время посадки пассажиров на воздушное судно, самолет готовился совершить рейс из Саньи в Пекин. Один из путешественников рассказал стюардессе, что бросил в двигатель самолета несколько монет.

Вылет пришлось задержать на четыре часа, личность хулигана и мотивы его поступка устанавливаются, монеты из двигателя извлекла наземная служба аэропорта.

Ранее подравшуюся с полицейскими россиянку сняли с рейса после дебоша при посадке в самолет.

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