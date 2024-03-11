Пассажир бросил монеты в двигатель самолета перед вылетом

В аэропорту города Санья пассажир бросил монеты в двигатель готовящегося к вылету самолета и задержал рейс на несколько часов. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел во время посадки пассажиров на воздушное судно, самолет готовился совершить рейс из Саньи в Пекин. Один из путешественников рассказал стюардессе, что бросил в двигатель самолета несколько монет.

Вылет пришлось задержать на четыре часа, личность хулигана и мотивы его поступка устанавливаются, монеты из двигателя извлекла наземная служба аэропорта.

Ранее подравшуюся с полицейскими россиянку сняли с рейса после дебоша при посадке в самолет.