В России арестовали гражданина Кореи за шпионаж

В России впервые за шпионаж арестован гражданин Республики Корея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о шпионаже был установлен и задержан гражданин Рееспублики Корея Пэк Вон Сун», — говорится в сообщении.

Подозреваемого в шпионаже молодого человека во Владивостоке. Местный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Пэк Вон Сун был этапирован в Москву для проведения следственных действий.

Незадолго до этого Ростовский областной суд приговорил к колонии строгого режима на сроки от 11 до 13 лет трех граждан Украины, которые собирали информацию о дислокации ВС РФ в Мелитополе Запорожской области.

1 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ в Луганской народной республике задержали жителя ЛНР, который вел шпионскую деятельность в пользу Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее в Бундестаге заявили, что разоблачили российского шпиона.