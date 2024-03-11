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Железнодорожники спасли кошку, которую неизвестный бросил в завязанном пакете в электричке

В Пермском крае неизвестный бросил кошку в электричке в завязанном пакете

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Уральская транспортная прокуратура

В Пермском крае железнодорожники спасли кошку, которую неизвестный бросил в электричке в завязанном пакете. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Сотрудники ведомства из СМИ узнали о том, что пассажир электрички «Ласточка» бросил кошку в пакете. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

Железнодорожники спасли кошку и доставили ее в пригородные кассы вокзала Пермь-2. Животное оперативно забрали в приют для животных.

Найденную в пакете кошку назвали Ласточкой в честь модели электрички. Сообщается, что позже животное забрал себе неравнодушный сотрудник транспортной прокуратуры.

Ранее мужчину арестовали, когда он избавился от старой собаки, выбросив ее в мусорный бак.

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