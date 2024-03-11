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В Киеве осудили охранника, предупреждавшего жильцов ЖК о раздаче повесток

Охранника киевского ЖК осудили на пять лет за предупреждения о визитах военкомов

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Охранника киевского жилого комплекса (ЖК) «Софиевский квартал» приговорили к пяти годам лишения свободы за то, что он предупреждал собственников квартир о визитах сотрудников военных комиссариатов и раздаче ими повесток. Об этом свидетельствует выписка из украинского Единого государственного реестра судебных решений.

В документе отмечается, что соответствующее решение принял Святошинский районный суд Киева. По данным инстанции, мужчина как минимум пять раз опубликовал в общедомовом чате в мессенджере Telegram предупреждения о присутствии работников военных комиссариатов на территории ЖК.

Украинская прокуратура посчитала, что таким образом гражданин продемонстрировал «устойчивое преступное намерение» помешать законной деятельности армии страны. В результате суд признал охранника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

28 февраля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что сотрудники военного комиссариата попытались мобилизовать жителя Одессы прямо в салоне троллейбуса. Журналисты опубликовали видеозапись, на которой запечатлен конфликт между мужчиной призывного возраста и двумя людьми в военной форме.

На кадрах видно, как пассажир отказывается показать работникам военного комиссариата свой паспорт, после чего между ними начинается спор. Впоследствии в разговор вмешиваются другие люди, находившиеся в салоне троллейбуса. Из-за этого военным комиссарам приходится оставить мужчину в покое и покинуть общественный транспорт.

Ранее в Раде заявили о желании правительства привязать выдачу отсрочек от мобилизации к уровню заработной платы граждан.

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