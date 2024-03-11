Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Исследование: россияне стали чаще получать контроффер при увольнении

Исследование сервиса Talantix: граждане РФ стали чаще получать контроффер

close
100%
Depositphotos

Количество встречных предложений заявившему об увольнении работнику от текущего работодателя в 2023 году увеличилось на 99% по сравнению с 2022-м. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix. По данным сервиса, контроффер чаще всего получали работники в сферах строительства и водоснабжения, а также оптовой и розничной торговли.

«Считаю, что это прекрасный тренд, пришла эпоха заботы о любимых и нужных вам сотрудниках, так как замена и вывод на эффективность новых — это долго, дорого и не факт, что получится. Говорите со своими сотрудниками, стройте планы развития, перемещайте их внутри компании», — сказала директор по развитию системы Talantix Марина Хадина.

Она добавила, что на сегодняшний день кадровый голод испытывают практически все отрасли в стране. По этой причине работодатели стараются удержать своих сотрудников, в том числе, с помощью встречных предложений.

До этого газета «Известия» сообщала, что около 63% российских работодателей намерены повысить зарплаты сотрудникам в 2024 году.

Большинство (36%) компаний планируют прибавку к окладам от 5% до 10%. На повышение до 5% рассчитывают 24% респондентов, 10% — от 11 до 20%, 3% — более 20%. При этом 37% работодателей увеличат лишь оклады, 22% — премиальную часть, а 14% — и оклады, и премии.

Ранее россиянам объяснили, как часто стоит менять работу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами