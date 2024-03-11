Исследование: россияне стали чаще получать контроффер при увольнении

Количество встречных предложений заявившему об увольнении работнику от текущего работодателя в 2023 году увеличилось на 99% по сравнению с 2022-м. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix. По данным сервиса, контроффер чаще всего получали работники в сферах строительства и водоснабжения, а также оптовой и розничной торговли.

«Считаю, что это прекрасный тренд, пришла эпоха заботы о любимых и нужных вам сотрудниках, так как замена и вывод на эффективность новых — это долго, дорого и не факт, что получится. Говорите со своими сотрудниками, стройте планы развития, перемещайте их внутри компании», — сказала директор по развитию системы Talantix Марина Хадина.

Она добавила, что на сегодняшний день кадровый голод испытывают практически все отрасли в стране. По этой причине работодатели стараются удержать своих сотрудников, в том числе, с помощью встречных предложений.

До этого газета «Известия» сообщала, что около 63% российских работодателей намерены повысить зарплаты сотрудникам в 2024 году.

Большинство (36%) компаний планируют прибавку к окладам от 5% до 10%. На повышение до 5% рассчитывают 24% респондентов, 10% — от 11 до 20%, 3% — более 20%. При этом 37% работодателей увеличат лишь оклады, 22% — премиальную часть, а 14% — и оклады, и премии.

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