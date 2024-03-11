Спасатели ликвидировали крупный пожар в ангаре на Волхонском шоссе

Спасатели спустя сутки полностью ликвидировали пожар в ангаре на Волхонском шоссе, площадь возгорания составляла 1000 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сообщалось, что пострадали два человека. Их госпитализировали с ожогами рук.

Вечером 10 марта сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по факту крупного пожара в ангаре в Ленинградской области.

Пожар начался около 15:00 мск, его площадь составила 1 тыс. кв. м. В настоящее время возгорание локализовано. В борьбе с огнем задействованы 75 специалистов и 21 единица техники.

До этого в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что крупный пожар произошел на складе стройматериалов в Родниках Московской области. Огонь охватил 700 квадратных метров. Возгорание произошло после разгерметизации контейнера с горюче-смазочным материалом (ГСМ).

Ранее была названа причина крупного пожара на складе в Подмосковье.