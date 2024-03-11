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Вьетнамец не понимал, почему осип, пока врачи не достали из его горла пиявку

Oddity Central: мужчина из Вьетнама потерял голос из-за пиявки, присосавшейся к горлу

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Central Hospital of Endocrinology in Hanoi

Житель Вьетнама не понимал, почему у него пропал голос, пока не сходил к врачам, пишет Oddity Central. От них он узнал, что причина кроется в пиявке в его горле.

По словам 53-летнего мужчины, однажды утром он проснулся и понял, что осип. Спустя некоторое время у него начался кашель с кровью. Испугавшись, он поехал в больницу и рассказал врачам о своих симптомах. Доктора провели пациенту эндоскопию и нашли в его горле присосавшуюся пиявку длиной шесть сантиметров.

Вьетнамец сообщил врачам, что практикует народную медицину и собирал на своем дворе лечебные травы, чтобы вылечить руку. После этого он съел сырое растение, а медики теперь считают, что именно таким путем пиявка оказалась в ротовой полости мужчины. Выписав необходимые лекарства, доктора отпустили его домой, посоветовав больше не есть сырые листья.

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