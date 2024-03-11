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Во всех школах Подмосковья объявили «Неделю добрых дел»

Глава Подмосковья Воробьев объявил в школах региона «Неделю добрых дел»

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Светлана Шевченко/РИА Новости

В Подмосковье началась «Неделя добрых дел» — об этом объявил губернатор Андрей Воробьев. До 15 марта учащиеся, педагоги и их родители станут волонтерами и участниками различных социально значимых акций, некоторые из которых будут направлены на поддержку участников военной спецоперации.

«В 2022 году наши школьники выступили с инициативой. И с тех пор успешно реализуется программа «Доброе дело» — это очень важная вовлеченность, связанная с заботой, участием и детей, и взрослых, — цитирует Воробьева телеканал «360». — Часто во всем, что сегодня нуждается в поддержке СВО, принимают участие и люди старшего поколения».

Школьники будут плести маскировочные сети для военных, украшать печенье для пенсионеров и бойцов, отправлять военнослужащим открытки. К участию в акции уже присоединились учащиеся с 1-го по 8-й классы, а также десятиклассники.

Планируется также, что к ребятам присоединятся пенсионеры из клуба «Активное долголетие» — вместе с учениками они будут готовить блины, делать открытки и многое другое.

Ранее Владимир Путин поручил создать раздел о мерах поддержки бойцов СВО на портале госуслуг.

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