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СК начал проверку по факту аварийной посадки Ан-12 в Комсомольске-на-Амуре

СК проверит инцидент с Ан-12 в Комсомольске-на-Амуре на нарушение законов РФ

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту аварийной посадки самолета Ан-12 в аэропорту Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального следственного управления на транспорте СК.

«Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно предварительной информации, инцидент с Ан-12 произошел утром 11 марта. Самолет Ан-12, который летел из Нижневартовска, запросил посадку в аэропорту Хурба и вскоре благополучно приземлился. Сообщалось, что причиной случившегося стала обнаруженная техническая неисправность.

В мессенджерах появлялась информация о том, что военный транспортный самолет Ан-12 сел в Комсомольске-на-Амуре из-за проблем с шасси.

Как писал ТАСС со ссылкой на экстренные службы, приземлившийся в городе борт был военным.

Ранее рейс Омск — Москва посадили в Екатеринбурге из-за пассажира с менингитом.

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