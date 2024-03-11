Россиянам рассказали, какой картофель опасен для здоровья

Картофель важно правильно хранить – в сухом и холодном специально оборудованном помещении, где клубни не прорастают и не гниют. Есть проросший картофель опасно для здоровья, так как в нем резко вырастает доза токсичного соланина, предупреждают эксперты. При попадании в организм он провоцирует возбуждение, угнетение нервной системы и разложение эритроцитов, выяснила Общественная Служба Новостей.

При отравлении соланином появляются тошнота, боль в животе, рвота, диарея, повышается температура. Опасно это вещество не только для человека, но и для животных – по этой причине их нельзя кормить недозрелыми картофельными зелеными клубнями, проросшей картошкой или ягодами и ботвой.

Картофель для употребления в пищу должен быть хорошего качества – без ростков, зеленых участков на кожуре, клубни должны быть твердые и без гнили.

Самым полезным способом приготовления картофеля считается запекание. В таком блюде содержатся калий, магний, железо, кальций, витамин С, клетчатка.

Ранее специалисты рассказали, чем грозит полное исключение картофеля из рациона питания.