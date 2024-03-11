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Путин подписал закон о запрете размещать рекламу у иноагентов

Путин подписал закон о запрете рекламы у иностранных агентов

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий физическим или юридическим лицам размещать рекламу на ресурсах иностранных иностранных агентов. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы, которые принадлежат людям, признанным властями иноагентами. Отмечается, что ответственность за все эти нарушения будет нести рекламодатель и распространитель этой рекламы.

За несоблюдение нововведения власти предусмотрели административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 500 тыс. руб. При этом за нарушение, совершенное после двукратного привлечения к административной ответственности в течение одного года, грозит уголовное наказание до двух лет лишения свободы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что иноагенты могут лишиться до 80% доходов из-за закона о запрете на размещение рекламы на своих ресурсах.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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