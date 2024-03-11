Путин подписал закон о запрете размещать рекламу у иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий физическим или юридическим лицам размещать рекламу на ресурсах иностранных иностранных агентов. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы, которые принадлежат людям, признанным властями иноагентами. Отмечается, что ответственность за все эти нарушения будет нести рекламодатель и распространитель этой рекламы.

За несоблюдение нововведения власти предусмотрели административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 500 тыс. руб. При этом за нарушение, совершенное после двукратного привлечения к административной ответственности в течение одного года, грозит уголовное наказание до двух лет лишения свободы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что иноагенты могут лишиться до 80% доходов из-за закона о запрете на размещение рекламы на своих ресурсах.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.