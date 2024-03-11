Риелтор предрекла падение цен на «вторичку» в Московском регионе

В настоящее время предпосылок для роста цен на вторичное жилье в Москве и Московской области нет. В ближайшей перспективе оно, наоборот, начнет дешеветь. Об этом в интервью РИАМО рассказала ведущий эксперт по продаже недвижимости компании «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк. Одной из основных причин падения стоимости квартир, по ее словам, является высокая ключевая ставка Банка России и подорожавшая в связи с этим ипотека.

«Однако предпосылок для глобального падения сразу на 50%, о котором говорит ряд экспертов, я не вижу. Даже снижение на 30% является маловероятным. Полагаю, что при сохранении тех же условий, которые сформировались на рынке сегодня, за год вторичная недвижимость может подешеветь в пределах 10-15%», — сказала эксперт.

Она добавила, что рост цен возможен только в сегментах «премиум» и «люкс», поскольку продавцы таких квартир оценивают их с учетом курса доллара.

Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев до этого отмечал, что в случае сохранения в России текущей ключевой ставки ЦБ, к началу осени стоимость жилья на вторичном рынке может снизиться в среднем на 5-10%. Это произойдет на фоне резкого падения спроса из-за высоких процентных ставок, пояснил он.

Ранее риелтор заявила о снижении спроса на вторичное жилье в Москве.