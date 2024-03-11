Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Риелтор предрекла падение цен на «вторичку» в Московском регионе

Эксперт Клапанюк: вторичное жилье в Москве и МО подешевеет в ближайшее время

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

В настоящее время предпосылок для роста цен на вторичное жилье в Москве и Московской области нет. В ближайшей перспективе оно, наоборот, начнет дешеветь. Об этом в интервью РИАМО рассказала ведущий эксперт по продаже недвижимости компании «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк. Одной из основных причин падения стоимости квартир, по ее словам, является высокая ключевая ставка Банка России и подорожавшая в связи с этим ипотека.

«Однако предпосылок для глобального падения сразу на 50%, о котором говорит ряд экспертов, я не вижу. Даже снижение на 30% является маловероятным. Полагаю, что при сохранении тех же условий, которые сформировались на рынке сегодня, за год вторичная недвижимость может подешеветь в пределах 10-15%», — сказала эксперт.

Она добавила, что рост цен возможен только в сегментах «премиум» и «люкс», поскольку продавцы таких квартир оценивают их с учетом курса доллара.

Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев до этого отмечал, что в случае сохранения в России текущей ключевой ставки ЦБ, к началу осени стоимость жилья на вторичном рынке может снизиться в среднем на 5-10%. Это произойдет на фоне резкого падения спроса из-за высоких процентных ставок, пояснил он.

Ранее риелтор заявила о снижении спроса на вторичное жилье в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами