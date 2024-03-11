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Россиянин расправился с пожилыми родителями и сжег дом перед визитом судебных приставов

В Ленобласти нашли тeла супружеской пары и их сына с простреленной головой

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Pixabay

На пепелище в Выборгском районе Ленинградской области нашли тeлa пожилой супружеской пары и их взрослого сына. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сегодня утром в экстренные службы поступил сигнал о пожаре в одном из домов в поселке Красносельское. Очевидцы утверждали, что перед тем, как вспыхнул огонь, из дома слышались выстрелы.

Прибывшие правоохранители нашли на месте происшествия тeлa троих человек, рядом с ними лежал обрез ружья. По предварительным данным, 46-летний мужчина выстрелил себе в голову, расправившись с 70-летним отцом и 66-летней матерью. В сгоревшем доме также нашлось другое оружие, которое не было зарегистрировано.

Известно, что недавно постройка, возведенная хозяевами на месте ранее снесенного барака, была признанная судом незаконной. 11 марта по месту жительства семьи должны были прийти судебные приставы и исполнить решение о выселении граждан.

Ранее полиция поймала мужчину, который сбежал из-под домашнего ареста и поджег две машины.

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