Пилоты самолета со 153 пассажирами уснули в небе на полчаса

В Индонезии два пилота уснули в небе на полчаса, пока на борту находились 153 пассажира, пишет Daily Mail. За это время лайнер успел сбиться с курса.

Как пишут СМИ, инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Batik Air. Когда судно заняло нужный эшелон и летело на автопилоте, капитан попросил у второго пилота разрешения немного вздремнуть, так как не выспался перед рейсом. Напарник не стал возражать.

Однако через несколько минут после этого уснул и второй пилот. Диспетчеры заметили, что самолет сбился с курса, и попытались связаться с экипажем, однако ответа не получили. К счастью, через полчаса проснулся капитан, разбудивший коллегу.

После того, как самолет приземлился, министерство транспорта Индонезии начало служебную проверку. По ее результатам авиакомпания получила строгий выговор, а уснувшие пилоты отстранены от полетов.

Ранее пассажира самолета сняли с рейса за чрезмерный метеоризм.