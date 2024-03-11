Россияне ответили, как они относятся к празднованию Масленицы

Масленицу назвал настоящим праздником 41% опрошенных россиян. Это выяснили исследователи ВЦИОМ, которые провели соответствующий опрос.

Всероссийский телефонный опрос провели 3 марта среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

Эксперты выяснили, что Масленица — праздник для респондентов в возрасте от 60 лет (51%). При этом просто этнокультурным событием Масленицу посчитали более трети опрошенных россиян (38%), среди респондентов 25-34 лет так считает почти каждый второй (48%).

В основном каждый десятый опрошенных россиянин назвал Масленицу языческим обрядом, среди участников опроса 18-24 лет так думает почти каждый пятый (19%).

Около половины респондентов (47%) назвали празднование Масленицы поддержанием народной традиции, 41% опрошенных уверен, что главная цель этой недели — встреча весны и проводы зимы. А 3% сограждан признались, что для них Масленица — лишний повод хорошо поесть перед началом поста.

Однако были и те респонденты, кто относится все же негативно или равнодушно к Масленице. Так, 3% респондентов считают Масленицу бесполезной суетой, 2% назвали это не более чем традицией, а 5% — чем-то другим. Еще 1% респондентов не знает, что сказать по этому поводу.

Ранее сообщалось, что в России подорожал набор продуктов для блинов.