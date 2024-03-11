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Россиян пригласили прийти на выборы президента всей семьей

Российские семьи смогут выиграть призы за участие в выборах президента

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Shutterstock

Жители России смогут принять участие в розыгрыше более 100 тыс. призов за участие в выборах всех членов семьи, сообщает пресс-служба проекта «Всей семьей».

Для участия в розыгрыше призов семьям-участницам проекта необходимо с 15 по 17 марта проголосовать на избирательных участках и сделать общее семейное фото на фоне участка. Голосующие дистанционно смогут сделать семейное фото на фоне компьютера. Затем необходимо опубликовать фото на своей странице «ВКонтакте» или «Одноклассниках» с хештэгом #всейсемьей.

Авторы проекта полагают, что конкурс стимулирует родителей чаще рассказывать своим детям, что такое выборы.

За участие в конкурсе семьи смогут получить семейные фотокниги, сертификаты на покупки в Ozon. Также каждая семья получит именной сертификат участника проекта.

4 апреля организаторы подведут итоги конкурса и разыграют между финалистами 100 семейных путешествий.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

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