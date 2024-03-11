Пожилой бразилец рассказал, что 50 лет пьет только колу

Житель Бразилии рассказал, что 50 лет пьет только колу, пишет Mirror. Однако врачи предупреждают его: от сладкой газировки больше вреда, чем пользы.

Мужчина по имени Роберто Перейра стал известен в Бразилии и за ее пределами благодаря своей страсти к коле. Даже когда он попал в больницу с COVID-19, то все равно пил в палате любимую газировку, запивая ей лекарства, назначенные врачами.

«Я не пью воду, только Coke Zero», — написал 70-летний пациент в своей больничной карте.

Из-за пристрастия к газировке у бразильца появился сахарный диабет, венозная недостаточность, кроме того, он перенес сердечный приступ. Врачи настоятельно рекомендуют ему отказаться от этого напитка, но мужчина отказывается их слушать.

«Врачи говорят мне пить воду, но я не хочу и все», — резюмировал пенсионер.

Ранее ученые пришли к выводу, что диетическая кола оказалась полезнее фруктового сока.