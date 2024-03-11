Психолог рассказала, как отсутствие матери отразится на жизни девочки

Девочки, которые росли без матери, могут столкнуться с сильной обидой, которая наложит определенный акцент на ее характер. Об этом RuNews24 рассказала доцент кафедры психологии университета «Синергия» Светлана Бетанова.

Так, у них может произойти перенос обиды на окружающих, желание восполнить эту потерю в социуме, а также сформироваться «тяжелый характер» и нарушиться самооценка.

«Если мама оставила девочку, когда та была маленькой, то это, скорее всего, никак не повлияет на ее будущую профессиональную карьеру. А если она осталась без матери в подростковом возрасте, то может сознательно доказывать самой себе, что она на многое способна. Такая мотивация способна привести к карьерному росту», — отметила Бетанова.

Если ребенок остался без матери в сознательном возрасте, по мере взросления он будет пытаться создать прочные отношения с будущей свекровью или, напротив, избегать общения со старшими женщинами, продолжила психолог. Последнее может быть характерно также и для учебы и трудовой деятельности.

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Алина Носкова до этого говорила, что детям важно давать понять, что они не станут «плохими», если выразит несогласие, чтобы они умели отстаивать личные границы.

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