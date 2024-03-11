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Психолог рассказала, как отсутствие матери отразится на жизни девочки

Психолог Бетанова: отсутствие матери может нарушить самооценку девочки

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Shutterstock

Девочки, которые росли без матери, могут столкнуться с сильной обидой, которая наложит определенный акцент на ее характер. Об этом RuNews24 рассказала доцент кафедры психологии университета «Синергия» Светлана Бетанова.

Так, у них может произойти перенос обиды на окружающих, желание восполнить эту потерю в социуме, а также сформироваться «тяжелый характер» и нарушиться самооценка.

«Если мама оставила девочку, когда та была маленькой, то это, скорее всего, никак не повлияет на ее будущую профессиональную карьеру. А если она осталась без матери в подростковом возрасте, то может сознательно доказывать самой себе, что она на многое способна. Такая мотивация способна привести к карьерному росту», — отметила Бетанова.

Если ребенок остался без матери в сознательном возрасте, по мере взросления он будет пытаться создать прочные отношения с будущей свекровью или, напротив, избегать общения со старшими женщинами, продолжила психолог. Последнее может быть характерно также и для учебы и трудовой деятельности.

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Алина Носкова до этого говорила, что детям важно давать понять, что они не станут «плохими», если выразит несогласие, чтобы они умели отстаивать личные границы.

Ранее психолог перечислил предметы, которые помогут справиться с тревожностью.

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