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Польские фермеры перестали пускать через границу с Украиной пассажирские автобусы

«Страна.ua»: польские фермеры перекрыли проезд автобусам на границе с Украиной

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farmer.pl

В Польше фермеры, которые протестуют против свободной торговли Евросоюза с Украиной, закрыли проезд пассажирским автобусам на украинской границе. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Как рассказали журналистам украинские водители, на текущий момент протестующие не пропускают автобусы с Украины в Польшу и обратно на контрольно-пропускном пункте «Ягодин — Дорогуск».

С осени 2023 года польские фермеры устраивают акции протеста и перекрывают КПП на границе с Украиной. В феврале 2024 года выяснилось, что Польша ведет переговоры о полном временном закрытии границ с Украиной.

В марте в Варшаве протестующие прорвались в здание сейма и сожгли флаг Европейского союза.

10 марта фермеры разблокировали КПП «Краковец» на границе с Украиной, однако пообещали возобновить блокаду через три дня.

Ранее в Еврокомиссии объяснили, почему не могут выполнить требования польских фермеров.

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