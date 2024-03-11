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Младшеклассник ранил из пневматики свою мать во время посещения музея под Калининградом

В Калининградской области 8-летний мальчик выстрелил из пневматики в свою мать

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В музее Гурьевского района Калининградской области мальчик выстрелил из пневматической винтовки в свою мать. Об этом сообщает полиция региона.

Несчастный случай произошел в музее оружия, расположенном в поселке Низовье. Туда на экскурсию вместе с матерью пришел восьмилетний мальчик.

В какой-то момент юный посетитель остался без присмотра и зашел в подсобное помещение. Там сотрудник музея хранил свою пневматическую винтовку, из которой стрелял по фигуркам. Ребенок схватился за винтовку и случайно выстрелил в сторону оказавшейся поблизости матери. Пострадавшую доставили в больницу с пневмострельным ранением ладонной поверхности, после оказания необходимой помощи ей назначили амбулаторное лечение.

Вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и сотрудников музейного учреждения, устанавливая обстоятельства инцидента.

Ранее москвич выстрелил себе в голову, чтобы отомстить пожилой матери.

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