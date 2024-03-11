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В Госдуме указали на наличие коррупции в сфере репетиторства

Депутат Лантратова: коррупция в России перешла в сферу репетиторства

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Shutterstock

Сфера репетиторства в России связана с коррупцией, потому что для успешной сдачи ЕГЭ родителям одиннадцатиклассников приходится нанимать нескольких учителей. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила первый зампред комитета нижней палаты парламента по просвещению Яна Лантратова.

«Многие говорят, что ЕГЭ борется с коррупцией, но здесь коррупция перешла в нечто другое. Коррупция какая-то, о которой говорили, перешла на самом деле в сферу репетиторства. <...> по факту, образование становится такой услугой, хотя мы ушли от понятия «услуга» в законе «Об образовании в РФ», но становится такой услугой, доступной для обеспеченных людей», — сказала депутат.

Лантратова отметила, что не у всех семей в стране есть возможность нанимать нескольких репетиторов для своих детей.

11 марта сообщалось, что группа депутатов от ЛДПР планирует внести в Государственную думу новый законопроект, которым предлагается отменить обязательное сдачу Единого государственного экзамена при окончании школы и предоставить студентам возможность выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.

Ранее стало известно, что большинство россиян считают, что ЕГЭ необходимо отменить.

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