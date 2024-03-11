Мосгорсуд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны» Верзилову за фейки о ВС РФ

Мосгорсуд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны» и участнику группы Pussy Riot Петру Верзилову (и он, и СМИ признаны в России иноагентами) к 8,5 года колонии общего режима за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

«Московский городской суд отменил приговор Басманного районного суда города Москвы в отношении Верзилова Петра Юрьевича», — говорится в сообщении.

Решением суда дело будет направлено в Басманный суд Москвы для нового рассмотрения в ином составе суда.

3 ноября 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил издателя «Медиазоны» к 8,5 года колонии общего режима. Ему также запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение четырех лет. Защитники Верзилова, в свою очередь, настаивали на его невиновности и просили оправдать подзащитного.

В начале октября 2023 года Петр Верзилов покинул «Медиазону» из-за своего участия в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Он заявил, что его деятельность может поставить под сомнение «неангажированность и независимость «Медиазоны».

Ранее московский суд отказался заочно арестовывать бывшую жену Верзилова Надежду Толоконникову (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом).