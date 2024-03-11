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В ЛДПР предложили направлять 50% от НДС в региональные бюджеты

Леонид Слуцкий: в России надо установить адекватную систему распределения налогов

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Petrov Sergey/Global Look Press

Кандидат на должность президента России, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил направлять 50% от НДС в бюджеты регионов, сообщает пресс-служба партии.

По словам Слуцкого, необходимо установить достойный уровень жизни по всей России.

«Достойный уровень жизни должен быть по всей стране. Для этого необходимо установить адекватную систему распределения налогов между федеральным и региональными бюджетами», — сказал он.

Также Слуцкий предложил освободить от налога на прибыль с 1 января 2025 года до 31 декабря 2031 года предприятия в селах и малых городах с оборотом более 300 млн рублей и численностью сотрудников свыше 50 человек.

«Для привлечения бизнеса в сельские населенные пункты, поселки городского типа и небольшие города, со стороны государства требуются дополнительные меры поддержки и стимулирования», — добавил он.

Слуцкий подчеркнул, что предлагаемые им изменения помогут найти баланс интересов федеральных и региональных органов власти.

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