Петербургского школьника задержали за публичную любовь к Гитлеру в ТЦ

В Петербурге девятиклассника задержали за публичную демонстрацию любви к Адольфу Гитлеру в торговом центре (ТЦ). Об этом сообщает телеканал »78.ru».

По информации телеканала, инцидент произошел на улице Савушкина в Приморском районе. В торговом центре «Меркурий» несовершеннолетний выкрикивал нацистское приветствие и вскидывал руку, а его приятель снимал это на камеру телефона. Позже видеозапись появилась в соцсетях.

После этого 16-летнего героя видеозаписи задержали по подозрению в реабилитации нацизма. Отмечается, что юноша ранее не был судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее суд Петербурга арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма.