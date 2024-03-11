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Петербургского школьника задержали за публичную любовь к Гитлеру в ТЦ

«78.ru»: в Петербурге школьника задержали за публичную любовь к Гитлеру в ТЦ

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Global Look Press

В Петербурге девятиклассника задержали за публичную демонстрацию любви к Адольфу Гитлеру в торговом центре (ТЦ). Об этом сообщает телеканал »78.ru».

По информации телеканала, инцидент произошел на улице Савушкина в Приморском районе. В торговом центре «Меркурий» несовершеннолетний выкрикивал нацистское приветствие и вскидывал руку, а его приятель снимал это на камеру телефона. Позже видеозапись появилась в соцсетях.

После этого 16-летнего героя видеозаписи задержали по подозрению в реабилитации нацизма. Отмечается, что юноша ранее не был судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее суд Петербурга арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма.

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