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Летевший из Сиднея самолет резко потерял высоту, 50 пассажиров пострадали

Reuters: 50 пассажиров рейса Сидней — Окленд получили травмы из-за потери высоты

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Depositphotos

Пассажиры самолета, летевшего из Сиднея в Окленд, пострадали в результате резкой потери высоты воздушным судном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на газету New Zealand Herald.

Как рассказала одна из пассажирок рейса LA800 авиакомпании LATAM Airlines, во время полета она испытала нечто похожее на «небольшое быстрое падение». После случившегося самолет совершил запланированную посадку в Окленде, после чего травмированным пассажирам оказали медицинскую помощь.

В результате случившегося пострадали порядка 50 человек. Уточняется, что тяжелые травмы получил один пассажир, остальные отделались увечьями легкой и средней степени тяжести. Как пишет Daily Mail, госпитализация понадобилась 13 людям, а травмы получили не только пассажиры, но и бортпроводники.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге из-за пассажира с менингитом экстренно посадили рейс ОмскМосква.

Ранее стало известно, что военный самолет Швеции пролетел вблизи границы России.

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