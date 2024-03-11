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Путин поручил проработать нацпроект по воспитанию

Путин поручил проработать проект по воспитанию по традиционным ценностям до 1 июля

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Владимир Гердо/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по воспитанию в стране «гармонично развитых личностей» на основе российских традиционных ценностей. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Подготовить и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в тексте поручения.

Отмечается, что предложения по нацпроекту необходимо подготовить к 1 июля 2024 года.

До этого Путин заявил, что фундаментом бытия являются традиционные ценности. Глава государства удивился, как удалось в Сочи организовать «такой город молодежи и мира». «Как, если вы такие разные?», — задался вопросом Путин. Он предположил, что, видимо, есть нечто всех объединяющее. Кроме того, российский лидер рассказал, что встречался с иностранными студентами, которые учатся в России. По словам Путина, несмотря на то, что все выглядят по-разному внешне — есть объединяющая черта.

Ранее Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей.

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