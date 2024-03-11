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Пожар с горящего в Подмосковье склада перешел на соседнее здание

МЧС: пожар с горящего в Раменском склада перешел на соседнее здание

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МЧС РФ по Московской области

Пожар с горящего в подмосковном Раменском склада перешел на соседнее здание. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

«В Подмосковье огонь распространился на соседнее административное здание. Оно горит на 100 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к месту пожара направлена передвижная лаборатория для контроля замеров вредных веществ в воздухе.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Пожар произошел на складе со стройматериалами в поселке Родники в Московской области. Изначально пламя охватило площадь 700 квадратных метров. У здания обвалилась кровля.

По данным МЧС, причиной ЧП стала разгерметизация контейнера с горюче-смазочным материалом. Жидкость разлилась и воспламенилась на площади в 400 квадратных метрах.

10 марта произошел крупный пожар в ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области. В результате ЧП пострадали два человека. Они были госпитализированы с ожогами рук. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. В ночь на 11 марта пожар локализовали на площади 1000 квадратных метров.

Ранее в Петербурге курение вейпа закончилось пожаром в интернате.

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