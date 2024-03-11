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Россиянин подорвался на мине времен ВОВ, ему оторвало руку и половой орган

Mash: на Кубани мужчина подорвался на мине времен ВОВ

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Depositphotos

На Кубани кладоискатель подорвался на мине времен ВОВ, ему оторвало руку и половой орган. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел вблизи станицы Неберджаевской Краснодарского края. Там нашли 47-летнего мужчину без правой руки и полового органа. Сообщается, что тот подорвался на мине времен ВОВ, которую, предположительно, намеревался забрать из леса домой.

По версии следствия, мужчина ушел из дома 5 марта. При себе у него был металлоискатель и саперная лопата. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого стало известно, что причиной взрыва и травмирования мужчины в Ленобласти могла стать мина времен ВОВ. Россиянин получил осколочные ранения правой ноги и лица.

Ранее житель Подмосковья нашел невзорвавшиеся боеприпасы в лесу.

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