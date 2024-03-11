Названа причина крупного пожара на складе в Подмосковье

Пожар на складе в поселке Родники случился после разгерметизации контейнера с горюче-смазочным материалом (ГСМ). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, жидкость разлилась и воспламенилась на 400 квадратных метрах. В итоге огонь распространился на площади в 700 «квадратов».

Накануне сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по факту крупного пожара в ангаре в Ленинградской области. Пожар начался около 15:00 мск, его площадь составила 1 тыс. кв. м. В настоящее время возгорание локализовано. В борьбе с огнем задействованы 75 специалистов и 21 единица техники.

В тот же день в Белоярском районе ХМАО пожар на газопроводе потушили сразу после взрыва. До этого очевидцы сообщили о крупном пожаре на газопроводе рядом с поселком Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа. Они сообщали, что зарево от пожара и столб дыма были видны за несколько километров от места происшествия.

Ранее сообщалось, что магаданский дом перенес пять пожаров за год.