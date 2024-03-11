В Госдуме предложили проверить страховщиков на предмет сговора

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов направил депутатский запрос руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анне Поповой с просьбой провести проверку страховщиков, которые отказываются оформлять полисы ОСАГО на срок менее трех месяцев.

Повод для запроса Романова стали многочисленные обращения жителей Санкт-Петербурга об отказал в оформлении «коротких» полисов.

«Горожане, получив возможность снижения текущих затрат на ОСАГО, стали требовать предоставления положенных им по закону услуг, ведь чем короче срок действия полиса, тем ниже его цена», — заявил в своем запросе Романов.

Романов отметил, что, по словам заявителей, сотрудники страховых компаний предлагали клиента подождать «неопределенное» время или купить полис сроком не менее 3 месяцев.

Также депутат добавил, что в последние годы россияне стали меньше доверять системе ОСАГО из-за роста тарифов, снижения оперативности выплат и качества ремонта после аварий.

«Решение государства законодательным способом сделать систему ОСАГО более гибкой и отвечающей запросам граждан должно было повысить эффективность всей системы. Однако фактический саботаж нового закона со стороны страховщиков нивелирует эти усилия и формирует в обществе отношение к системе обязательного страхования, как к форме фискальной меры», — добавил Романов.

В своем обращении депутат просит Анну Попову провести проверку участников страхового рынка на предмет исполнения закона о продаже «коротких» полисов.

Напомним, со 2 марта 2024 года владельцы автомобилей получили право оформлять полисы ОСАГО на срок от одного дня.