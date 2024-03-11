Пожар в Подмосковье привел к обрушению кровли здания

В поселке Родники в Московской области произошел пожар на складе со стройматериалами, пламя охватило площадь 700 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

В результате пожара у слада обвалилась кровля. По предварительным данным, никто не пострадал.

МЧС уточняет, что причиной ЧП стала разгерметизация контейнера с горюче-смазочным материалом. Жидкость разлилась и воспламенилась на площади в 400 квадратных метрах.

10 марта произошел крупный пожар в ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области. В результате ЧП пострадали два человека. Они были госпитализированы с ожогами рук. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. В ночь на 11 марта пожар локализовали на площади 1000 квадратных метров.

В тот же день сотрудники МЧС ликвидировали пожар на газопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее в Петербурге курение вейпа закончилось пожаром в интернате.