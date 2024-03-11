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Рейс Омск — Москва посадили в Екатеринбурге из-за пассажира с менингитом

Mash: в Екатеринбурге из-за пассажира с менингитом экстренно посадили самолет

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Depositphotos

В Екатеринбурге из-за пассажира с менингитом экстренно посадили рейс ОмскМосква. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, 23-летнему пассажиру стало плохо и он потерял сознание на борту самолета. Бортпроводники попытались привести его в чувство, но мероприятие не увенчалось успехом.

В связи с произошедшим, воздушное судно экстренно посадили в Екатеринбурге. Скорая помощь доставила молодого человека с признаками инсульта в больницу, где у него диагностировали менингит. После этого россиянина перевели в другое медицинское учреждение. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее рейс Владивосток — Новосибирск экстренно приземлился в Благовещенске.

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